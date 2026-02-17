Con un tierno video: Daddy Yankee revela que será abuelo por primera vez

La familia de Daddy Yankee, conocido como el “Big Boss” suma un nuevo integrante en camino. Y es que la influencer Jesaaelys Ayala, hija menor del artista urbano, anunció que pronto convertirá al cantante en abuelo.

La noticia fue compartida a través de Instagram con un video íntimo junto a su pareja, Carlos Olmo, donde ambos aparecen celebrando la llegada del bebé. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

“Un poquito de ti y un poquito de mí 🤍”, escribió Jesaaelys en la descripción, asegurando que se trata de “una promesa de Dios”.

En el mismo mensaje explicó que decidieron esperar antes de hacerlo público, ya que meses atrás vivieron una pérdida gestacional.

“Queríamos estar seguros de que todo estuviera bien y que nuestro bebé estuviera sano”, comentó, agregando que guardaron la noticia “cerquita del corazón” durante un tiempo.

Finalmente, expresó su emoción por esta nueva etapa: “Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás. Este bebé es una bendición y el inicio de un capítulo que recién comienza”.

¿Habrá acercamiento familiar?

El anuncio también vuelve a poner en el foco la relación entre el intérprete y su hija. En los últimos años se ha hablado de un distanciamiento entre ambos.

Lo anterior, especialmente tras la mediática separación del cantante con la madre de Jesaaelys y las controversias legales que rodearon ese proceso.

La ausencia del artista en el matrimonio de la influencer alimentó los rumores sobre la fría relación. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes se ha referido públicamente al vínculo actual.