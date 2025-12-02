;

¡Terremoto en el género urbano! Daddy Yankee demanda a Raphy Pina acusando un esquema delictivo en su contra

La presunta organización fue diseñada para desviar regalías millonarias en varias canciones de DY.

José Campillay

Daddy Yankee vuelve a hacer noticia por sus movimientos fuera de la música, aunque no completamente alejado de ella. Y es que el puertorriqueño ha estado involucrado en nuevas acciones legales.

El reggaetonero inició una batalla judicial contra su exesposa Mireddys González Castellanos y el productor Rafael ‘Raphy’ Pina Nieves por presunto fraude en derechos de autor que afecta más de 10 canciones emblemáticas de su carrera.

La demanda, presentada ante el Tribunal Federal de Puerto Rico por Ramón Ayala (nombre real de Daddy Yankee) y su empresa Los Cangris Inc., denuncia un esquema delictivo que operaba, al menos desde el 2015, hasta febrero de 2025.

Según se expone, esta organización fue diseñada para desviar regalías millonarias mediante manipulaciones en split sheets y formularios de copyright.

Los temas señalados incluyen: Todo comienza en la disco; Llevo tras de ti; Zum, zum, zum; Otra cosa; De vuelta pa’ la vuelta; Bella y sensual; Mayor que yo; Relación; El Desorden; Runaway; Buena vida; La Rompecorazones; Inolvidable (Remix); Perdido por el mundo. Un punto a destacar es que varias de ellas son colaboraciones con Natti Natasha, pareja de Pina.

Según el documento legal, Raphy registró su nombre como coautor sin permiso, extendiendo la maniobra a obras de figuras como Tego Calderón, Lito & Polaco, Tony Dize, Don Omar y la propia Natti.

Este patrón habría involucrado tácticas de intimidación, como exhibir armas en reuniones y agresiones físicas para silenciar reclamos. Y si bien esto último aún se encuentra en investigación, ya hay varios relatos que alaban la propuesta de ‘DY’, exponiendo un actuar ya conocido del productor.

Roles en la presunta red criminal

González, ex de Yankee, habría falsificado asignaciones para inflar la cuota de Pina en las regalías, eliminando correos clave para encubrir irregularidades como documentos borrados y registros inconsistentes.

Otros acusados son el abogado Edwin Prado Galarza, quien facilitó contratos con firmas falsificadas de Daddy Yankee, y Andrés Coll Fernández, asistente de Rafael que validó declaraciones fraudulentas para beneficiarse económicamente.

La demanda invoca la RICO Act federal y la ley anticrimen organizado de Puerto Rico, solicitando al menos 3 millones de dólares en daños, más costas y honorarios.

Hasta ahora, ni Mireddys González ni Raphy Pina han emitido declaraciones públicas, mientras el caso promete revelar más detalles sobre este escándalo que sacude el género urbano.

Mireddys González, Daddy Yankee y Raphy Pina

