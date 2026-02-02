El Rey del Pop está de vuelta: estrenan nuevo tráiler de la ‘biopic’ de Michael Jackson

Universal Pictures liberó el tráiler oficial de la película que se estrenará el próximo 23 de abril en Chile.

Este lunes Universal Pictures estrenó el tráiler oficial de la película de Michael Jackson.

Bajo el título de Michael, la cinta dirigida por Antoine Fuqua explora la vida y legado del ‘Rey del Pop’, mostrando su ascenso a la fama y su transformación en una leyenda global de la música.​

El tráiler muestra escenas del fallecido artista en diversos conciertos y sus inicios en la música con los Jackson Five, agrupación donde cantaba junto a sus hermanos.

Jaafar Jackson será quien interprete a su tío y su actuación ha generado revuelo por la precisión sus movimientos y el parecido vocal con Michael Jackson.

¿Cuándo se estrenará ‘Michael’ en Chile?

Según Universal Pictures, Michael se estrenará en Chile, Argentina y Brasil el 23 de abril de 2026.

El filme tendrá una calificación para mayores de 14 años.