Tribunal acoge parcialmente reapertura del caso Factop-Audio para nuevas diligencias tras cierre de la investigación

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó este lunes la reapertura parcial de la investigación en el complejo escenario judicial que une los casos Factop y Audio. La resolución llega tras las solicitudes de diversas defensas y un querellante, quienes buscan ejecutar diligencias pendientes luego de que el Ministerio Público cerrara la etapa indagatoria en enero pasado.

La causa, que tiene como una de sus figuras centrales al abogado Luis Hermosilla, se originó tras la difusión de un audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, donde se mencionaban presuntos sobornos a funcionarios públicos. Esta arista se desprende de la investigación matriz por delitos económicos en el factoring Factop, liderado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer junto a Rodrigo Topelberg, y donde también aparecen vinculados los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Resoluciones diferenciadas para las defensas

Durante la audiencia, el tribunal acogió únicamente aquellas diligencias que contaron con el visto bueno de la Fiscalía de Alta Complejidad. El fiscal Juan Pablo Araya manifestó su satisfacción con el fallo, detallando que se dio lugar a “diligencias precisas y determinadas” que el Ministerio Público estimó pertinentes, rechazando todas aquellas peticiones a las que el ente persecutor se opuso por considerarlas injustificadas.

En el caso de la defensa de Leonarda Villalobos, la justicia rechazó la totalidad de sus solicitudes. La profesional buscaba nuevas pericias sobre cheques y documentos del factoring, argumentando que estos habrían sido llenados por terceros sin su consentimiento. No obstante, la Fiscalía argumentó que dichas medidas eran dilatorias, ya que los testimonios sobre ese punto ya habían sido recabados anteriormente.

Mañana se define la situación de Hermosilla y Sauer

Por su parte, la defensa de los hermanos Jalaff obtuvo un éxito relativo, logrando que el tribunal aprobara la reapertura para la toma de declaraciones de testigos, a pesar de que la mayoría de sus otras pretensiones fueron desestimadas. Con esto, el cronograma judicial se extiende para dar cumplimiento a estas nuevas tareas investigativas antes de la preparación del juicio oral.

La audiencia continuará este martes a las 09:00 horas, jornada que se anticipa como clave para el futuro procesal de los principales imputados. La jueza a cargo deberá revisar las solicitudes de las defensas de los hermanos Sauer y de Luis Hermosilla, resolviendo finalmente si la investigación se amplía para ellos o si el caso entra definitivamente en su etapa de cierre para enfrentar el juicio.