Presidente Boric destaca impacto de la reforma de pensiones: “No es un triunfo ni de oposición ni de gobierno”

16 de enero de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric encabeza actividad que marca el inicio de los pagos del Seguro Social, en el Teatro Municipal de la Casona Dubois, en la comuna de Quinta Normal. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

A poco más de tres semanas de concluir su gobierno, el Presidente Gabriel Boric defendió con énfasis la reforma de pensiones y aseguró que su implementación “ya se siente en el bolsillo de las personas mayores”.

Emocionado al escuchar el testimonio de una beneficiaria, afirmó que el acuerdo alcanzado tras años de debate demuestra que “cuando logramos poner por sobre nuestras diferencias a Chile y a las personas, podemos llegar a acuerdo”.

El Mandatario recordó que la tramitación fue compleja y que recibió críticas “de lado y lado”, pero subrayó que no se trata de una victoria política, sino social. “No es un triunfo ni de gobierno ni de oposición, es un triunfo de las señoras Teresa de Chile”, señaló.

Según detalló, más de 1 millón 370 mil jubilados comenzaron a recibir en enero el nuevo seguro social, con aumentos superiores a los $100 mil en algunos casos, además de una PGU que alcanza los $250 mil para mayores de 82 años.

El Presidente Boric también destacó el impacto en las mujeres, indicando que más de 412 mil recibieron beneficios que reconocen años de cuidado no remunerado. “Detrás de cada laguna previsional hay trabajo concreto, criando y cuidando. Ese trabajo no había sido reconocido”, sostuvo, vinculando la reforma con el Sistema Nacional de Cuidados y la ley de 40 horas.