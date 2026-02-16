Funcionaria de Gendarmería muere en la ex Posta Central mientras cumplía labores de custodia

Una funcionaria de Gendarmería de Chile falleció este lunes en la ex Posta Central, en la comuna de Santiago, mientras realizaba labores de custodia a una interna que se encontraba recibiendo atención médica.

De acuerdo con información preliminar, la gendarme fue encontrada sin vida en un baño del recinto asistencial.

Las primeras indagatorias apuntan a que el deceso se habría producido por un disparo, situación que está siendo investigada por el Ministerio Público para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Investigación en curso y antecedentes recientes

La Fiscalía instruyó el trabajo investigativo al OS9 de Carabineros, unidad especializada que quedó a cargo del levantamiento de evidencias, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos. Desde el ente persecutor señalaron que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y que se aguardan los peritajes balísticos y forenses para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El caso se suma a otro hecho ocurrido la semana pasada, cuando un funcionario de Gendarmería murió tras recibir un disparo al interior de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Iquique. En ese episodio, el gendarme fue trasladado en estado grave a un centro asistencial, donde finalmente falleció. Al igual que en el caso de Santiago, la investigación busca esclarecer si se trató de un accidente o un acto autoinfligido.

Si tú o alguien cercano necesita apoyo, en Chile puedes contactar a Salud Responde al 600 360 7777 o al 4141 Salud Mental (opción 2).