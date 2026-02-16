Temblor sacude a la zona central de Chile hoy lunes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

A primeras horas de este lunes 16 de febrero, un temblor se percibió en la zona central de Chile.

Según Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 4,7, mientras que su epicentro se ubicó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

Desde el organismo indicaron que se encuentran evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

El temblor, registrado a las 06:21 horas, también se percibió en zonas como Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Canela, Illapel, Salamanca, Combarbalá, Rí­o Hurtado, Andacollo y Vicuña.