Alerta Roja en Quillón: incendio forestal amenaza sectores poblados en Ñuble

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, debido a un incendio forestal que amenaza sectores poblados.

La medida comenzó a regir la tarde de este domingo y se mantendrá vigente mientras las condiciones del siniestro así lo ameriten.

De acuerdo con la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio denominado 332-Monte Negro IV se encuentra en combate y ha consumido preliminarmente una superficie de 0,68 hectáreas. Sin embargo, su cercanía a zonas habitadas elevó el nivel de respuesta ante el riesgo de propagación.

En el lugar trabajan compañías del Cuerpo de Bomberos de Quillón, seis brigadas de Conaf, dos brigadas de ARAUCO, además de técnicos especializados. En el combate aéreo participan un avión cisterna de Conaf, tres aeronaves de ARAUCO y dos helicópteros de la misma empresa, con el objetivo de contener el avance del fuego.

Desde Senapred informaron que, con la declaración de Alerta Roja, se activarán todos los recursos disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, para reforzar las labores de control y evitar afectación a viviendas y personas.