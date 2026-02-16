Se suma a Chile, México y Rusia: España anuncia envío de ayuda a Cuba en medio de la “asfixia petrolera” impuesta por EE.UU.

España anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba a través de Naciones Unidas para enfrentar la crisis energética y económica que afecta a la isla. La decisión fue comunicada tras una reunión en Madrid entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Según informó la diplomacia española, la asistencia consistirá en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad. No se detallaron montos ni plazos de entrega y, por ahora, no se contempla el envío de combustible, informa El País.

Cuba enfrenta un escenario crítico marcado por la escasez de petróleo, prolongados apagones y desabastecimiento de bienes básicos. La situación se agravó tras la interrupción del suministro venezolano y las advertencias de Washington de aplicar sanciones y aranceles a países que comercialicen combustible con La Habana.

La falta de energía ha impactado el transporte público, la actividad productiva y el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales y centros educativos.

Durante el encuentro bilateral también se abordó el endurecimiento del embargo estadounidense y su impacto en la economía cubana, así como la situación de las empresas españolas que operan en la isla, particularmente en el sector turístico.

España se suma así a otros países que han optado por enviar asistencia humanitaria sin incluir petróleo. Mientras tanto, el Gobierno cubano sostiene que las nuevas medidas estadounidenses profundizan la presión económica sobre la isla, que ya arrastraba dificultades estructurales desde antes de la pandemia.