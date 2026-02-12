;

Tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: Ministro Elizalde niega fines políticos y critica “indolencia”

El debate político continúa abierto mientras el Ejecutivo define el alcance del aporte humanitario.

Javiera Rivera

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la decisión del Gobierno de Chile de evaluar el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis que afecta a la isla. La medida ha generado críticas desde la oposición, las que el secretario de Estado calificó como “indolentes”.

Durante esta jornada, La Moneda confirmó que el eventual aporte se canalizaría a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, según detalló previamente el canciller Alberto van Klaveren.

La ayuda estaría destinada directamente a la población cubana y sería gestionada mediante agencias del sistema de Naciones Unidas, mientras se define su magnitud.

Elizalde descarta motivaciones políticas

Frente a los cuestionamientos, el titular de Interior aseguró que la decisión responde a razones humanitarias y no a presiones ideológicas ni cálculos políticos.

Además, afirmó que es posible mantener una postura crítica hacia el régimen cubano sin dejar de apoyar a las personas que atraviesan dificultades.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que cualquier apoyo sería canalizado mediante organismos multilaterales, con el objetivo de asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos.

El debate político continúa abierto mientras el Ejecutivo define el alcance del aporte humanitario.

