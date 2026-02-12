Tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: Ministro Elizalde niega fines políticos y critica “indolencia”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la decisión del Gobierno de Chile de evaluar el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis que afecta a la isla. La medida ha generado críticas desde la oposición, las que el secretario de Estado calificó como “indolentes”.

Durante esta jornada, La Moneda confirmó que el eventual aporte se canalizaría a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, según detalló previamente el canciller Alberto van Klaveren.

La ayuda estaría destinada directamente a la población cubana y sería gestionada mediante agencias del sistema de Naciones Unidas, mientras se define su magnitud.

Elizalde descarta motivaciones políticas

Frente a los cuestionamientos, el titular de Interior aseguró que la decisión responde a razones humanitarias y no a presiones ideológicas ni cálculos políticos.

Además, afirmó que es posible mantener una postura crítica hacia el régimen cubano sin dejar de apoyar a las personas que atraviesan dificultades.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que cualquier apoyo sería canalizado mediante organismos multilaterales, con el objetivo de asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos.

El debate político continúa abierto mientras el Ejecutivo define el alcance del aporte humanitario.