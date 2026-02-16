Carabineros frustra violento asalto a panadería en Cerro Navia: dos detenidos y un herido a bala

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este lunes permitió frustrar un violento asalto a una panadería en la comuna de Cerro Navia, dejando como resultado dos personas detenidas, donde uno de ellos resultó herido por impacto balístico.

El operativo fue encabezado por personal de Carabineros de la 45ª Comisaría Cerro Navia, en conjunto con efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP).

Según los antecedentes entregados por la institución, el hecho se registró cerca de las 05:30 horas, mientras funcionarios realizaban patrullajes preventivos por el sector. En ese contexto, los policías detectaron movimientos sospechosos en la intersección de las calles Salvador Gutiérrez y Santos Luis Medel, donde un grupo de sujetos cargaba diversas especies desde un furgón blanco hacia un vehículo Station Wagon gris.

Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron huir a bordo del automóvil, iniciándose un operativo que derivó en una persecución tanto vehicular como a pie por calle Omar Córdova. Durante la fuga, uno de los antisociales intimidó directamente a los funcionarios con un arma de fuego.

Persecución, disparos y detenciones

En medio del seguimiento, y ante el riesgo inminente para la integridad de los carabineros y terceros, un funcionario hizo uso de su arma de servicio. Como resultado, el sujeto que portaba el arma cayó al suelo con heridas en ambas extremidades inferiores. Posteriormente, fue asistido en el lugar y trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes.

De acuerdo con el parte policial, “durante la persecución, uno de los individuos extrajo desde sus vestimentas una pistola, apuntando directamente al personal de Carabineros”, situación que motivó la respuesta armada. El herido corresponde a un hombre adulto, sin antecedentes policiales.

Paralelamente, el conductor del vehículo fue detenido. Se trata de un adulto con antecedentes penales y una orden de detención vigente por el delito de receptación de vehículo motorizado. El automóvil utilizado en la huida mantenía la patente PHYD-31.

Posteriormente, trabajadores de la panadería confirmaron que minutos antes habían sido víctimas de un robo con violencia. “Los sujetos ingresaron al local, intimidaron a los dependientes con armas aparentemente tipo pistola y agredieron a uno de los trabajadores”, señalaron.

El procedimiento fue informado al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los demás involucrados.