;

Máximas llegarán hasta 36 °C: declaran Alerta Roja en la región Metropolitana por calor extremo

La capital enfrentará jornadas críticas según la Dirección Meteorológica.

Nelson Quiroz

Máximas llegarán hasta 36 °C: declaran Alerta Roja en la región Metropolitana por calor extremo

Máximas llegarán hasta 36 °C: declaran Alerta Roja en la región Metropolitana por calor extremo / Dmitriy83

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana debido a un evento de altas temperaturas extremas que afectará a la zona en los próximos días.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente la Alerta AA43-1 por temperaturas que oscilarán entre 33 y 36 grados en sectores de la cordillera de la costa, valle y precordillera durante el 17 de febrero.

Además, rige el Aviso A66-2 por máximas entre 30 y 34 grados, válido desde el 16 y hasta el 18 de febrero.

ADN

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y comenzó a regir este 16 de febrero, manteniéndose activa mientras las condiciones así lo ameriten.

Revisa también

ADN

Con la declaración de Alerta Roja, se activará el despliegue de todos los recursos disponibles para enfrentar los efectos del calor extremo, considerando la magnitud y severidad del fenómeno.

Desde Senapred reiteraron el llamado a la población a extre

mar las medidas de autocuidado, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratados y atender a los reportes oficiales sobre la evolución del pronóstico.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad