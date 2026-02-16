Máximas llegarán hasta 36 °C: declaran Alerta Roja en la región Metropolitana por calor extremo / Dmitriy83

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana debido a un evento de altas temperaturas extremas que afectará a la zona en los próximos días.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente la Alerta AA43-1 por temperaturas que oscilarán entre 33 y 36 grados en sectores de la cordillera de la costa, valle y precordillera durante el 17 de febrero.

Además, rige el Aviso A66-2 por máximas entre 30 y 34 grados, válido desde el 16 y hasta el 18 de febrero.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y comenzó a regir este 16 de febrero, manteniéndose activa mientras las condiciones así lo ameriten.

Con la declaración de Alerta Roja, se activará el despliegue de todos los recursos disponibles para enfrentar los efectos del calor extremo, considerando la magnitud y severidad del fenómeno.

Desde Senapred reiteraron el llamado a la población a extre

mar las medidas de autocuidado, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratados y atender a los reportes oficiales sobre la evolución del pronóstico.