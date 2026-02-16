;

“No me creyeron”: el crudo relato de exalumnas de profesor de violín acusado tres ocasiones por delitos sexuales

El docente de La Araucanía enfrenta una nueva investigación por hechos de esta naturaleza.

Javiera Rivera

“No me creyeron”: exalumnas relatan abusos sexuales por profesor de violín en La Araucanía

“No me creyeron”: exalumnas relatan abusos sexuales por profesor de violín en La Araucanía / kieferpix

Un reportaje emitido por T13 expuso los testimonios de varias mujeres que acusan a un profesor de violín de la Región de La Araucanía por presuntos delitos de abuso sexual cometidos cuando ellas eran menores de edad.

El docente, identificado como Jorge Zurita, enfrenta por tercera vez una investigación por hechos de esta naturaleza. Según los antecedentes conocidos, las denuncias se remontan a 2016, cuando las niñas de entre 9 y 12 años.

Una de las denunciantes, quien utilizó el nombre ficticio de “Scarlet” para proteger su identidad, relató que tenía 12 años cuando comenzó a tomar clases de viola con el imputado.

De acuerdo con su versión, el profesor primero se habría ganado la confianza de su entorno cercano y luego habría iniciado conductas que calificó como inapropiadas.

La joven afirmó que en más de una ocasión el docente les mostró material audiovisual de carácter sexual a ella y a otras alumnas, lo que —según describió— le provocó un fuerte impacto.

También sostuvo que durante las clases se producían acercamientos físicos indebidos mientras ella practicaba su instrumento.

Uno de los aspectos más dolorosos del relato fue la reacción que recibió al revelar lo ocurrido. Scarlet afirmó que en una oportunidad denunció públicamente al profesor, pero que sus padres no le creyeron y le pidieron disculparse con él.

“Hasta hoy tiene consecuencias, porque sentí que quienes debían apoyarme no lo hicieron”, reflexionó.

Antecedentes previos

El profesor ya había enfrentado investigaciones anteriores. En 2013 se abrió una causa por hechos que habrían ocurrido años antes, pero fue cerrada debido a la normativa vigente en ese entonces respecto a la prescripción de delitos sexuales contra menores.

Posteriormente, en 2016, se presentó otra denuncia que no prosperó luego de que la familia de la presunta víctima decidiera no continuar con el proceso. En 2019, una querella permitió reactivar las indagatorias actuales.

