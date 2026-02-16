Ya llega “La Casa de los espíritus”: Prime Video confirma fecha de estreno para la adaptación del libro de Isabel Allende

Prime Video anunció este 16 de febrero en el 76º Festival Internacional de Cine de Berlín que la serie La Casa de los Espíritus, basada en la reconocida novela de Isabel Allende, se estrenará a nivel mundial el próximo 29 de abril.

La producción estará disponible en más de 240 países y territorios a través de la plataforma de streaming.

ADN Ampliar

La serie de ocho episodios narra la saga de tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano marcado por la lucha de clases, la agitación política y la presencia de lo mágico.

El proyecto cuenta con un elenco internacional encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretando a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. También participan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker y Fernanda Urrejola, entre otros.

La serie es producida por FilmNation Entertainment, reconocida productora multipremiada, junto a la chilena Fábula, y cuenta con Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino como productoras ejecutivas. Los showrunners son Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. Según la plataforma, La Casa de los Espíritus combina drama familiar, política y realismo mágico, ofreciendo una mirada profunda a la historia y tradiciones latinoamericanas.

Con este estreno, Prime Video apuesta a consolidar contenidos en español de alta calidad, llevando una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana a una audiencia global, al tiempo que celebra la participación de talentos nacionales e internacionales en un proyecto que promete ser uno de los eventos televisivos de 2026.