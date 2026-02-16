;

Muere Marta Contreras Laporte, referente de la Nueva Canción Chilena y la escena cultural de Valparaíso

Actriz, cantante y docente, su legado incluye la musicalización de poemas de Gabriela Mistral y homenajes a Nicolás Guillén; fue reconocida con el Premio Regional de Trayectoria Artística en 2025.

Nelson Quiroz

Universidad de Valparaíso

Universidad de Valparaíso

Valparaíso está de luto tras el fallecimiento de Marta Contreras Laporte, destacada actriz, cantante y figura clave de la Nueva Canción Chilena.

Su carrera, marcada por la cercanía a artistas como Víctor Jara, el gitano Rodríguez y el Payo Grondona, dejó una huella imborrable en la escena artística y cultural del país.

ADN

musicapopular

Contreras Laporte formó parte del grupo Ateva de Valparaíso y fue reconocida por su labor como docente. En 1972, junto al grupo cubano Manguaré, grabó el disco homenaje a Nicolás Guillén, Música para Guillén, y más tarde recopiló poemas de Gabriela Mistral en Cuando la poesía es canción, consolidando su compromiso con la poesía y la música popular.

Revisa también

ADN

Exiliada en Roma durante la dictadura, Marta mantuvo su vínculo con la música y la actuación, promoviendo la cultura chilena en distintos escenarios internacionales. En 2025, la Seremi de las Culturas de Valparaíso la distinguió con el Premio Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la categoría Trayectoria Artística, un reconocimiento a su aporte al desarrollo cultural y a las artes escénicas.

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, expresaron sus condolencias a su hija, la exministra Claudia Barattini, y a toda su familia y colegas: “Su vocación y creatividad dejaron un legado imborrable para las futuras generaciones”, señalaron.

Su música y sus enseñanzas permanecerán como testimonio de un espíritu comprometido con la cultura, la solidaridad y la memoria artística de Chile. Como recordó uno de sus cercanos: “Nos queda su música, podremos cantar con ella: ‘Que sola la tierra sola, la tierra que nos tocó!’”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad