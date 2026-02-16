Muere Marta Contreras Laporte, referente de la Nueva Canción Chilena y la escena cultural de Valparaíso

Valparaíso está de luto tras el fallecimiento de Marta Contreras Laporte, destacada actriz, cantante y figura clave de la Nueva Canción Chilena.

Su carrera, marcada por la cercanía a artistas como Víctor Jara, el gitano Rodríguez y el Payo Grondona, dejó una huella imborrable en la escena artística y cultural del país.

Contreras Laporte formó parte del grupo Ateva de Valparaíso y fue reconocida por su labor como docente. En 1972, junto al grupo cubano Manguaré, grabó el disco homenaje a Nicolás Guillén, Música para Guillén, y más tarde recopiló poemas de Gabriela Mistral en Cuando la poesía es canción, consolidando su compromiso con la poesía y la música popular.

Exiliada en Roma durante la dictadura, Marta mantuvo su vínculo con la música y la actuación, promoviendo la cultura chilena en distintos escenarios internacionales. En 2025, la Seremi de las Culturas de Valparaíso la distinguió con el Premio Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la categoría Trayectoria Artística, un reconocimiento a su aporte al desarrollo cultural y a las artes escénicas.

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, expresaron sus condolencias a su hija, la exministra Claudia Barattini, y a toda su familia y colegas: “Su vocación y creatividad dejaron un legado imborrable para las futuras generaciones”, señalaron.

Su música y sus enseñanzas permanecerán como testimonio de un espíritu comprometido con la cultura, la solidaridad y la memoria artística de Chile. Como recordó uno de sus cercanos: “Nos queda su música, podremos cantar con ella: ‘Que sola la tierra sola, la tierra que nos tocó!’”.