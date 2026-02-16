“Me put... de todos los colores, de todas las formas posibles; yo no iba a caer en el juego de responder”

Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, tuvo un tenso reencuentro con la hinchada de O’Higgins en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

El atacante de los “tomateros” recibió pifias cada vez que tocó el balón. Y es que los hinchas celestes no olvidan la polémica que protagonizó Montecinos el año pasado, cuando intentó irse del cuadro de Rancagua para jugar en Colo Colo, lo que finalmente no se concretó.

Tras el partido, Joaquín Montecinos habló con los medios que estaban presentes en el estadio y se refirió a la situación que vivió con los fanáticos de O’Higgins. “Me putearon de todos los colores, de todas las formas posibles. Yo no iba a caer en el juego de responder, siempre he sido muy respetuoso en ese sentido”, señaló.

“Creo que ellos (los hinchas) también vienen a la cancha a desahogarse. Lo importante que se logró el resultado y pudimos quedarnos con los tres puntos”, agregó el delantero.

Por último, sobre el buen inicio de torneo de Deportes Limache, Montecinos comentó: “Está comenzando el campeonato. Hay que ser humildes, seguir con esta intensidad que tiene el equipo y afrontar partido a partido todos los desafíos que se nos vienen”.