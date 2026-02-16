;

“Me put... de todos los colores, de todas las formas posibles; yo no iba a caer en el juego de responder”

Joaquín Montecinos abordó el tenso reencuentro que tuvo con los hinchas rancagüinos en el partido que disputaron Deportes Limache y O’Higgins en Quillota.

Daniel Ramírez

Instagram @joacomontecinos8

Instagram @joacomontecinos8

Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, tuvo un tenso reencuentro con la hinchada de O’Higgins en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

El atacante de los “tomateros” recibió pifias cada vez que tocó el balón. Y es que los hinchas celestes no olvidan la polémica que protagonizó Montecinos el año pasado, cuando intentó irse del cuadro de Rancagua para jugar en Colo Colo, lo que finalmente no se concretó.

Revisa también:

ADN

Tras el partido, Joaquín Montecinos habló con los medios que estaban presentes en el estadio y se refirió a la situación que vivió con los fanáticos de O’Higgins. “Me putearon de todos los colores, de todas las formas posibles. Yo no iba a caer en el juego de responder, siempre he sido muy respetuoso en ese sentido”, señaló.

“Creo que ellos (los hinchas) también vienen a la cancha a desahogarse. Lo importante que se logró el resultado y pudimos quedarnos con los tres puntos”, agregó el delantero.

Por último, sobre el buen inicio de torneo de Deportes Limache, Montecinos comentó: “Está comenzando el campeonato. Hay que ser humildes, seguir con esta intensidad que tiene el equipo y afrontar partido a partido todos los desafíos que se nos vienen”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad