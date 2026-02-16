La lista negra: estos nombres pueden ser rechazados en Estados Unidos al inscribir a un hijo o hija

Ojo padres: estos nombres pueden ser rechazados al inscribir a tu hijo o hija / Diego Cerro Jimenez

Aunque muchos creen que elegir el nombre de un hijo es una decisión completamente libre, en varios países existen reglas claras que pueden llevar a que el Registro lo rechace.

Por ejemplo, en California el estado no tiene una “lista negra” pública de nombres prohibidos, pero sí aplica restricciones legales.

Estas normas rigen tanto para actas de nacimiento como para cambios de nombre posteriores.

¿Qué nombres pueden ser rechazados?

Entre los principales límites establecidos por las autoridades:

Solo se permiten las 26 letras del alfabeto inglés. No se registran oficialmente tildes ni acentos, por lo que “José” quedaría inscrito como “Jose”.

No se aceptan números ni símbolos como “@”, “#” o “$”.

Los nombres considerados obscenos, ofensivos o contrarios a la decencia pública pueden ser rechazados, incluso si ambos padres están de acuerdo.

Tampoco se permiten nombres que puedan interpretarse como intento de fraude o evasión de responsabilidades legales.

Las autoridades explican que estas reglas buscan proteger la integridad de los registros oficiales y evitar problemas administrativos en bases de datos estatales.

¿Y si quiero cambiar mi nombre?

California permite solicitar un cambio legal de nombre mediante una petición ante la corte superior del condado. El proceso incluye presentar formularios oficiales, pagar una tarifa y, en algunos casos, asistir a una audiencia.

Si el tribunal aprueba la solicitud, se puede modificar el nombre en documentos como licencia de conducir, pasaporte y tarjeta del Seguro Social.

Así, aunque no existe un listado público de nombres prohibidos, las reglas son claras: no todo está permitido al momento de inscribir a un recién nacido en California.