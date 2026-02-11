;

FOTO. El radical cambio en la vida de una ex chica Yingo: ahora es coordinadora comunal de un partido político

En 2008, la vida de Linda Caris cambió al convertirse en famosa bajo su nombre “Pop Lolita”.

Nicolás Lara Córdova

El radical cambio en la vida de una ex chica Yingo: ahora es coordinadora comunal de un partido político

En 2008, Linda Caris se convirtió en uno de los primeros virales de Chile al participar en un casting de Yingo bajo el nombre de “Pop Lolita”.

Hoy, 18 años después la vida de Linda Caris dio un cambio radical al dedicarse a la política nacional.

Revisa también:

ADN

La asistente social de 36 años en la actualidad es militante del Partido de la Gente (PDG) que es liderado por el ex candidato presidencial, Franco Parisi.

Caris conversó con The Clinic donde dio a conocer detalles de su nueva vida.

“La llegada a la coordinación comunal del PDG ha sido un camino muy especial para mí. Todo comenzó a partir de la campaña presidencial de Franco Parisi (2025), a quien considero un tremendo líder, con un gran corazón“, indicó.

“He conocido personas muy power, con historias, ganas y convicciones, y eso me inspira profundamente“, dijo la ex chica Yingo.

Finalmente, concluyó que la política “desde mi mirada como asistente social es cercana, humana y conectada con las necesidades reales de la gente, y ese es el sello que quiero impulsar en la comuna”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad