El radical cambio en la vida de una ex chica Yingo: ahora es coordinadora comunal de un partido político

En 2008, Linda Caris se convirtió en uno de los primeros virales de Chile al participar en un casting de Yingo bajo el nombre de “Pop Lolita”.

Hoy, 18 años después la vida de Linda Caris dio un cambio radical al dedicarse a la política nacional.

La asistente social de 36 años en la actualidad es militante del Partido de la Gente (PDG) que es liderado por el ex candidato presidencial, Franco Parisi.

Caris conversó con The Clinic donde dio a conocer detalles de su nueva vida.

“La llegada a la coordinación comunal del PDG ha sido un camino muy especial para mí. Todo comenzó a partir de la campaña presidencial de Franco Parisi (2025), a quien considero un tremendo líder, con un gran corazón“, indicó.

“He conocido personas muy power, con historias, ganas y convicciones, y eso me inspira profundamente“, dijo la ex chica Yingo.

Finalmente, concluyó que la política “desde mi mirada como asistente social es cercana, humana y conectada con las necesidades reales de la gente, y ese es el sello que quiero impulsar en la comuna”.