Javiera Rivera

National Geographic Traveller posiciona a Chile entre los destinos turísticos imperdibles de 2026 / Antonio Busiello

La edición de marzo de 2026 de National Geographic Traveller incluyó a Chile dentro de los destinos turísticos imperdibles del año, destacando su diversidad geográfica, riqueza cultural y experiencias únicas que van desde la Patagonia hasta el desierto de Atacama.

Con una imagen de la Patagonia en portada, la publicación resalta actividades como el senderismo, la observación de fauna y el astroturismo en zonas remotas.

“Las distancias son enormes, pero las recompensas inmensas”, señala el reportaje, que invita a recorrer el país de norte a sur.

Entre los lugares destacados figura el Parque Nacional Torres del Paine, del que subraya no solo sus icónicas montañas, sino también la posibilidad de explorar rutas menos transitadas y conocer iniciativas de conservación.

En esa línea, también menciona la futura creación del Parque Nacional Cabo Froward, en la región de Magallanes.

La revista dedica además espacio a Rapa Nui, describiéndola como un territorio remoto marcado por sus moáis; a Chiloé, resaltando su gastronomía tradicional; y al Valle del Elqui, destacado por contar con algunos de los cielos más despejados del mundo.

El reconocimiento consolida a Chile como uno de los destinos más atractivos del escenario internacional en 2026, reforzando su posicionamiento en el mercado turístico global.

Foto valledelelqui.travel

