Incendio forestal en Vichuquén: 3 casas destruidas y dos personas lesionadas, incluido un brigadista

Imagen referencial - Archivo. / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

En combate se mantiene el incendio forestal denominado “Alto Llico”, el cual afecta a la comuna de Vichuquén, en la región del Maule.

El siniestro afecta a la localidad desde el pasado sábado 14 de febrero, donde las llamas ya han consumido 300 hectáreas.

En ese sentido, y según detalla el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incendio presenta una velocidad de propagación media alta, y mantiene focos secundarios a corta distancia.

Mientras que en actualmente trabajan en el lugar Compañías del Cuerpo de Bomberos de Curicó, Talca, Pelarco, Maule, Pencahue, Rauco, Vichuquén, San Fernando, Peralillo, Chépica, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, Lolol, Pumanque, Nancagua, Chimbarongo y Licantén.

Además, están desplegadas 8 brigadas CONAF, 3 técnicos, 4 skidders y 1 aljibe de CONAF, 12 móviles de Carabineros, 1 Aljibe municipal Vichuquén, 1 cargador frontal y 1 Aljibe MOP Maule, DIDECO Vichuquén, Seguridad Pública Vichuquén y UGRD Vichuquén.

Finalmente, se reportan tres viviendas destruidas y dos personas lesionadas, entre ellas un brigadista.