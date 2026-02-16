;

Incendio forestal en Vichuquén: 3 casas destruidas y dos personas lesionadas, incluido un brigadista

El siniestro afecta a la localidad desde el pasado sábado 14 de febrero, donde las llamas ya han consumido 300 hectáreas.

Juan Castillo

Imagen referencial - Archivo.

Imagen referencial - Archivo. / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

En combate se mantiene el incendio forestal denominado “Alto Llico”, el cual afecta a la comuna de Vichuquén, en la región del Maule.

El siniestro afecta a la localidad desde el pasado sábado 14 de febrero, donde las llamas ya han consumido 300 hectáreas.

En ese sentido, y según detalla el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incendio presenta una velocidad de propagación media alta, y mantiene focos secundarios a corta distancia.

Revisa también:

ADN

Mientras que en actualmente trabajan en el lugar Compañías del Cuerpo de Bomberos de Curicó, Talca, Pelarco, Maule, Pencahue, Rauco, Vichuquén, San Fernando, Peralillo, Chépica, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, Lolol, Pumanque, Nancagua, Chimbarongo y Licantén.

Además, están desplegadas 8 brigadas CONAF, 3 técnicos, 4 skidders y 1 aljibe de CONAF, 12 móviles de Carabineros, 1 Aljibe municipal Vichuquén, 1 cargador frontal y 1 Aljibe MOP Maule, DIDECO Vichuquén, Seguridad Pública Vichuquén y UGRD Vichuquén.

Finalmente, se reportan tres viviendas destruidas y dos personas lesionadas, entre ellas un brigadista.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad