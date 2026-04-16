Publican los resultados del nivel socioeconómico del FUAS: revisa acá con tu RUT si podrías recibir la gratuidad u otras becas / VICTOR HUENANTE

Desde este jueves 16 de abril se encuentran disponibles los resultados de la información del nivel socioeconómico del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, mediante el cual los estudiantes de educación superior pueden conocer los beneficios a los que pueden acceder.

Cabe señalar que los resultados corresponden para los estudiantes que postularon durante el segundo periodo, es decir, entre febrero y marzo de este 2026.

Si bien los resultados detallan el nivel socioeconómico, desde la Subsecretaría de Educación Superior aclaran que esta fase es informativa, por lo que los datos no reflejan si es que un beneficio fue asignado.

Revisa con tu RUT los resultados del FUAS

Para conocer los resultados de la información del nivel socioeconómico del FUAS, se debe ingresar al sitio web de beneficios estudiantiles (disponible aquí), en donde únicamente hay que acceder con el RUT.

La entrega final de los resultados de asignación está programada para el próximo 27 de mayo. A continuación, los beneficios que se asignan a través del FUAS: