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Publican los resultados del nivel socioeconómico del FUAS: revisa acá con tu RUT si podrías recibir la gratuidad u otras becas

La información está dirigida a los estudiantes que postularon a beneficios en el segundo periodo. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Publican los resultados del nivel socioeconómico del FUAS: revisa acá con tu RUT si podrías recibir la gratuidad u otras becas

Publican los resultados del nivel socioeconómico del FUAS: revisa acá con tu RUT si podrías recibir la gratuidad u otras becas / VICTOR HUENANTE

Desde este jueves 16 de abril se encuentran disponibles los resultados de la información del nivel socioeconómico del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, mediante el cual los estudiantes de educación superior pueden conocer los beneficios a los que pueden acceder.

Revisa también:

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Cabe señalar que los resultados corresponden para los estudiantes que postularon durante el segundo periodo, es decir, entre febrero y marzo de este 2026.

Si bien los resultados detallan el nivel socioeconómico, desde la Subsecretaría de Educación Superior aclaran que esta fase es informativa, por lo que los datos no reflejan si es que un beneficio fue asignado.

Revisa con tu RUT los resultados del FUAS

Para conocer los resultados de la información del nivel socioeconómico del FUAS, se debe ingresar al sitio web de beneficios estudiantiles (disponible aquí), en donde únicamente hay que acceder con el RUT.

La entrega final de los resultados de asignación está programada para el próximo 27 de mayo. A continuación, los beneficios que se asignan a través del FUAS:

  • Gratuidad
  • Beca Nuevo Milenio
  • Beca Bicentenario
  • Beca Juan Gómez Millas
  • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
  • Beca Excelencia Técnica
  • Beca Excelencia Académica
  • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
  • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
  • Beca de Articulación
  • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
  • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
  • Beca de Alimentación para la Educación Superior
  • Fondo Solidario de Crédito Universitario
  • Crédito con Garantía Estatal

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