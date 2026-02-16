;

Kast celebra fin del estatus de refugiado de Galvarino Apablaza en Argentina: “Era un pseudo asilo político con motivaciones de ideología”

El presidente electo sostuvo que el sistema judicial chileno ofrece plenas garantías y expresó su expectativa de que el exfrentista sea investigado por el crimen de 1991.

Martín Neut

Diana Copa

Kast - Apablaza

Kast - Apablaza

La eventual extradición de Galvarino Apablaza volvió al centro del debate luego de que la justicia argentina revocara el estatus de refugiado que lo protegía.

En su visita al sur de Chile, la decisión fue valorada por el presidente electo, José Antonio Kast, quien expresó su expectativa de que el exfrentista enfrente a la justicia chilena.

Apablaza, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está procesado como presunto autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hechos ocurridos en 1991 en plena transición democrática.

Desde el sur del país, el futuro mandatario sostuvo que se “alegra de la noticia de que se le quite este pseudo asilo político” que tenía “más motivaciones de ideología” que fundamentos jurídicos.

“Las personas que sean juzgadas en Chile”

En esa línea, defendió el sistema judicial chileno: “Nadie puede discutir que en Chile tengamos un buen sistema judicial y también las adecuadas protecciones para los derechos de las personas que sean juzgadas en Chile”.

Kast también cuestionó los argumentos que durante años impidieron su entrega. “Que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantía nuestro sistema judicial, creo que no conoce el sistema o bien hace una mirada absolutamente ideológica del tema”, afirmó.

Finalmente, manifestó que: “Esperamos que (…) se pueda investigar, como es debido, el asesinato de un senador de la República en el ejercicio de su cargo”, concluyó, calificando el crimen como un hecho “inédito” en democracia.

