Encuentran sin vida a joven alumno piloto de parapente extraviado en San José de Maipo: habría volado sin compañía

El hombre de 36 años había iniciado su vuelo el domingo desde un centro ubicado camino a San José de Maipo. Tras perder contacto con él, Carabineros desplegó un amplio operativo con el GOPE y apoyo aéreo.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Durante este lunes, un alumno piloto de parapente de 36 años fue hallado sin vida en el sector precordillerano de Las Vizcachas, en la Región Metropolitana, tras un extenso operativo de búsqueda liderado por Carabineros de Chile en las inmediaciones del Cerro Minillas, en la comuna de San José de Maipo.

Según los antecedentes entregados por la policía, el procedimiento se inició luego de un aviso realizado por el club donde se desarrollaba la actividad, tras perder contacto con el deportista durante la tarde del domingo, cuando inició su vuelo desde un centro ubicado en camino a San José de Maipo.

En ese contexto, ante la alerta, se activaron los protocolos de emergencia, desplegándose personal especializado de Carabineros, debido a las complejas condiciones del terreno.

El comisario de la 20ª Comisaría de Puente Alto, mayor Alexis Hidalgo, explicó que “en base a la información recibida se desplegó un amplio operativo de extracción del GOPE y la aeropolicial, logrando la extracción de esta persona durante la jornada de la mañana”.

Tras un trabajo marcado por el difícil acceso y el complejo relieve del sector cercano a Las Vizcachas y la Hacienda del Peñón, los equipos lograron ubicar al piloto durante las últimas horas, confirmándose posteriormente su fallecimiento en el lugar.

Por instrucción del Ministerio Público de Chile, la investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente, determinar por qué el alumno piloto realizaba el vuelo en solitario y establecer eventuales responsabilidades del club, además de posibles incumplimientos en los protocolos de seguridad.

Las diligencias continúan en desarrollo para establecer con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del deportista.

