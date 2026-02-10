Reportan muerte de gendarme en cárcel de Iquique

La mañana de este martes, se informó que un funcionario de Gendarmería murió en Iquique, región de Tarapacá, luego de recibir un disparo.

El hecho generó un amplio operativo de emergencia y mantuvo abiertas varias líneas investigativas para establecer cómo ocurrió el ataque.

Según la información preliminar, el gendarme que pertenecía a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) habría atentado contra su propia vida dentro del penal.

Tras el incidente, personal del SAMU llegó hasta el lugar y realizó maniobras de reanimación, para luego trasladarlo de urgencia al Hospital de Iquique debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos médicos, el funcionario falleció minutos después en el recinto asistencial, confirmándose su deceso durante la mañana, indicó el citado medio. Hasta ahora, no se ha determinado la identidad de la persona que efectuó el disparo ni si este ocurrió de manera accidental o intencional, antecedentes que están siendo investigados.