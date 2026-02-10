;

Reportan muerte de gendarme en cárcel de Iquique

Según información preliminar, el funcionario de la USEP falleció luego de ser trasladado de urgencia al hospital.

ADN Radio

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile / Oscar Guerra

La mañana de este martes, se informó que un funcionario de Gendarmería murió en Iquique, región de Tarapacá, luego de recibir un disparo.

El hecho generó un amplio operativo de emergencia y mantuvo abiertas varias líneas investigativas para establecer cómo ocurrió el ataque.

Según la información preliminar, el gendarme que pertenecía a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) habría atentado contra su propia vida dentro del penal.

Revisa también

ADN

Tras el incidente, personal del SAMU llegó hasta el lugar y realizó maniobras de reanimación, para luego trasladarlo de urgencia al Hospital de Iquique debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos médicos, el funcionario falleció minutos después en el recinto asistencial, confirmándose su deceso durante la mañana, indicó el citado medio. Hasta ahora, no se ha determinado la identidad de la persona que efectuó el disparo ni si este ocurrió de manera accidental o intencional, antecedentes que están siendo investigados.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad