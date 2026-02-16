Día del Chacarero 2026 en Chile: Por qué se llama así y cómo prepararlo sin gastar demasiado dinero

La llegada de febrero trae consigo una fecha especial para la cocina chilena: este 17 de febrero se conmemora el Día del Chacarero, uno de los sándwiches más representativos del país.

La celebración se ha convertido no solo en una opción para comer durante la jornada, sino que también en una oportunidad para volver a la cocina y prepararlo en casa, ajustando ingredientes y cantidades según cada gusto.

Aunque su identidad está marcada por el tomate, los porotos verdes y el ají, la carne sigue siendo el factor decisivo para lograr un buen resultado. Elegir bien el corte permite obtener un chacarero abundante, sabroso y, sobre todo, conveniente para el bolsillo, sin necesidad de recurrir a opciones de alto precio.

Chacarero

Se dice que chacarero proviene de la palabra chacra, derivada del quechua chakra, que significa granja o terreno de cultivo, en referencia al lugar donde se producen los ingredientes de este tradicional sándwich.

Además, en el pasado, a los dueños de cultivos en el sur de Chile se les llamaba chacareros, lo que refuerza la conexión entre los productores de verduras y el nombre de este plato típico.

Qué cortes elegir para un chacarero casero

Desde Doña Carne, especialistas recomiendan privilegiar cortes que se comporten bien en cocciones rápidas y que puedan cortarse en láminas delgadas tipo churrasco.

En ese contexto, Álvaro Martínez, gerente comercial de la empresa, explica que “no es necesario recurrir a cortes caros. Lo importante es elegir un trozo que se adapte bien a una cocción rápida y que permita obtener láminas delgadas y jugosas”.

Uno de los más valorados es el asiento, reconocido por su blandura y sabor pronunciado. Su buen sellado a fuego alto permite mantener la jugosidad, integrándose fácilmente al pan sin perder textura.

Otra alternativa es la posta rosada, un corte magro y versátil, ideal para la plancha. En cocciones breves conserva su suavidad y ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y precio.

La posta negra, en tanto, es una opción tradicional para este tipo de preparaciones. Su bajo contenido graso facilita una cocción pareja y un corte limpio, lo que la convierte en una alternativa práctica para preparaciones familiares.

Más allá del corte elegido, el consejo clave es sellar la carne en un sartén bien caliente durante uno o dos minutos por lado. A ello se suman los ingredientes clásicos y la posibilidad de personalizar el sándwich según las preferencias de cada hogar.

En tiempos donde el precio importa tanto como el sabor, el chacarero casero vuelve a posicionarse como una preparación accesible y llena de identidad. ¿Qué corte eliges tú para celebrar este clásico chileno en casa?