Ñam 2026 comienza la venta de entradas: todo lo que debes saber de este festival gastronómico

Este 14 de febrero comienza la venta de entradas para la versión 2026 del Ñam.

La 13ª versión de Ñam se realizará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado, donde la cocina se convierte en un punto de encuentro y da vida a una verdadera fiesta del sabor. Serán tres jornadas para disfrutar en familia, con amigas y amigos.

Este sábado 14 de febrero comienza la venta de entradas, las que están disponibles a través del sistema Puntoticket en distintas modalidades: Ticket Individual, Pack Familiar (4 entradas) y Full Weekend, que permite el acceso a los tres días del evento.

Además, quienes sean afiliados de Zurich, beneficiarios INJUV o socios de Caja Los Andes podrán acceder a un 20% de descuento y Tarjeta Vecino La Reina a un 25% de descuento.

Según sus organizadores, Ñam es una verdadera fiesta para los sentidos, donde la identidad iberoamericana se encuentra con la innovación, los sabores auténticos y proyectos con sentido. Una fiesta que te conecta con productores locales, con pescadores artesanales, con chefs, enólogos y mucho más.

El festival volverá a desplegar sus espacios emblemáticos como Resto Ñam, Ñam Bar, Ñam Mercado con más de 100 stands de productores de todo Chile, Caleta Ñam, Ñamcito, Cocina Academia Ñam, Ñam Innova con mesas de conversación y charlas (con grandes invitados nacionales y extranjeros), además de Ñam Cultura con grandes bandas chilenas.

Realizado por Street Machine y Fundación Gastronomía Social, Ñam se realiza desde 2011 como una plataforma que une al mundo gastronómico con un público que busca conocer y celebrar. Aquí, la comida se vive como un motor de cambio social y cultural.

