VIDEO. “Lleva 20 días encadenado”: congresista colombiana pro Trump denuncia entre lágrimas el arresto de su hijo por ICE

Ángela Vergara, del Partido Conservador, pidió al Gobierno de Colombia acelerar vuelos humanitarios tras el arresto del joven de 22 años en Luisiana.

Pablo Castillo

“Lleva 20 días encadenado”: congresista colombiana pro Trump denuncia entre lágrimas el arresto de su hijo por ICE

La representante colombiana Ángela Vergara, dirigente del Partido Conservador, denunció el viernes pasado en redes sociales que su hijo de 22 años, Rafael Alonso Vergara, fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un video difundido en sus plataformas digitales explicó que el joven esperaba la resolución de su situación migratoria, contaba con permiso de trabajo, número de seguro social y no tenía antecedentes ni siquiera por infracciones de tránsito.

Vergara ha respaldado públicamente al Partido Republicano estadounidense y celebró el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Frente a las críticas que la acusan de incoherencia, ha rechazado versiones que la señalan como promotora de deportaciones masivas o partidaria de una intervención militar de Washington en Colombia.

Según su relato, el arresto ocurrió en la madrugada, en una carretera del estado de Luisiana. Tras ser identificado como inmigrante, su hijo fue detenido por funcionarios migratorios. “Lleva 20 días encadenado”, denuncia en el registro.

Desde entonces, la familia optó por solicitar el retorno voluntario a Colombia, una estrategia que pensó sería el camino más rápido para resolver la situación.

En este contexto, Vergara pidió la intervención del Gobierno colombiano para facilitar el regreso expedito de sus connacionales. En una carta dirigida a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, solicitó acelerar vuelos humanitarios, incluso con apoyo de la Fuerza Aérea, para evitar que quienes ya han pedido salida voluntaria permanezcan indefinidamente en centros de detención.

Al inicio del segundo mandato de Trump, el presidente Gustavo Petro suspendió temporalmente los vuelos de repatriación alegando falta de garantías humanitarias. Sin embargo, tras una reunión reciente entre ambos mandatarios en Washington, Colombia reanudó los traslados mediante aeronaves civiles y militares.

