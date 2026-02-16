Despidos sin indemnización: en qué casos la ley permite no pagar años de servicio en Chile

El reciente cierre de la planta de Chilolac en Ancud, que dejó a 110 trabajadores despedidos sin indemnización por años de servicio, reactivó una de las dudas más frecuentes en materia laboral: ¿en qué situaciones la ley permite que un empleador no pague este derecho?

El caso, que involucra finiquitos impagos por cerca de $1.200 millones, abrió un conflicto legal que hoy sigue en desarrollo en Chiloé.

Especialistas coinciden en que la indemnización por años de servicio no se pierde automáticamente por el cierre de una empresa. Sin embargo, existen escenarios específicos en los que la legislación chilena libera al empleador de esta obligación, lo que suele generar confusión y, en muchos casos, decisiones perjudiciales para los trabajadores al momento de firmar documentos clave.

Las causales que pueden dejar al trabajador sin indemnización

Uno de los escenarios es el despido por caso fortuito o fuerza mayor, cuando ocurren hechos imprevisibles e inevitables que hacen imposible continuar la relación laboral. Si esta causal está debidamente acreditada ante la autoridad o los tribunales, la empresa puede quedar exenta de pagar la indemnización por antigüedad. No obstante, su aplicación es restrictiva y debe probarse con antecedentes sólidos.

Otro punto crítico es la firma de finiquitos sin reserva de derechos. Según explica Pedro Peña, especialista en derecho laboral y cofundador del estudio SoyTrabajador.cl, “existe la creencia de que cuando una empresa cierra, la indemnización por años de servicio se pierde, y eso no siempre es así”. El abogado advierte que estampar la firma sin asesoría legal puede cerrar definitivamente la puerta a futuras reclamaciones.

También se pierde el derecho cuando el despido se funda en causales imputables al trabajador, contempladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, como incumplimientos graves de las obligaciones contractuales. En esos casos, la ley no obliga al empleador a pagar indemnización por años de servicio.

Desde el estudio jurídico enfatizan que la desinformación sigue siendo uno de los principales factores que perjudica a los trabajadores, especialmente a quienes tienen mayor antigüedad. “Firmar un finiquito sin asesoría puede significar renunciar a derechos importantes”, subraya Peña, agregando que muchas personas toman conciencia cuando ya es demasiado tarde.

La recomendación es clara: ante un despido, incluso en contextos de crisis empresarial, informarse y buscar orientación puede marcar la diferencia entre perder un derecho clave o lograr exigir lo que corresponde por ley.

¿Sabes qué pasos darías hoy si tu empresa te despidiera sin ofrecer indemnización por años de servicio?