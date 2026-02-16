Cambio de hora 2026: este día comienza el horario de invierno en Chile

Chile ya tiene fecha definida para uno de los ajustes más comentados del calendario: el cambio al horario de invierno 2026, medida que implica atrasar los relojes para privilegiar la luz natural en las mañanas. El proceso está regulado por decreto y se aplica de forma periódica en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con la normativa vigente, el horario de invierno comenzará la noche del sábado 4 de abril, cuando los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 00:00 a las 23:00 horas. Con este ajuste, Chile continental —excepto la Región de Magallanes— vuelve al huso horario UTC-4, el considerado como horario “normal” o de invierno.

La modificación busca reducir los efectos negativos del horario de verano en la vida cotidiana, especialmente en escolares y trabajadores que inician sus jornadas con poca luz natural durante los meses más fríos del año.

¿A quiénes afecta y qué regiones quedan fuera?

El cambio de hora rige para Chile continental, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos. En tanto, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena mantiene de forma permanente el horario de verano, por lo que no debe realizar ningún ajuste en sus relojes.

Desde el Ministerio de Energía y el Ministerio del Interior han reiterado en procesos anteriores que esta política responde a evaluaciones técnicas sobre consumo energético, seguridad y salud pública. En ese contexto, el retorno al horario de invierno suele ser bien recibido por amplios sectores de la población.

Especialistas en cronobiología han señalado que atrasar el reloj puede favorecer el descanso. En informes previos, se ha indicado que “el horario de invierno se alinea mejor con el reloj biológico de las personas”, especialmente en niños y adolescentes.

Pese a que la mayoría de los dispositivos electrónicos realizan el cambio de forma automática, las autoridades recomiendan verificar relojes análogos y sistemas manuales para evitar confusiones en horarios laborales, de transporte o atención de servicios.

El debate sobre mantener un solo huso horario durante todo el año sigue abierto, pero por ahora el calendario 2026 mantiene el esquema tradicional de cambios estacionales.

¿Crees que Chile debería eliminar definitivamente el cambio de hora o prefieres mantener el horario de invierno y verano?