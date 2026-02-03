Tras 56 años de historia: empresa chilena cierra definitivamente y despide a 130 trabajadores

Esta semana se confirmó el cierre definitivo de una importante empresa ubicada en el sur de Chile. El lunes se concretó el cese de operaciones de la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, más conocida como Chilolac.

Se trataba de la industria lechera más austral del mundo, destacada por la producción de quesos, mantequilla y manjar con sello chilote.

Según se conocía, la firma venía arrastrando una severa crisis financiera desde hace tiempo y con la nueva actualización 130 trabajadores se quedaron cesantes.

El cese de la producción había sido comunicado a los sindicatos el 31 de enero y el principal argumento fue la acumulación de pasivos con provedores y la falta de liquidez.

La insolvencia de la compañía ya había detonado conflictos durante el año pasado. En 2025, un grupo de proveedores realizó una protesta en la Plaza de Ancud, donde vertieron 800 litros de leche para denunciar el no pago de facturas por parte de la empresa.

Chilolac nació como una cooperativa en el año 1969 y la planta lechera de instaló en la Ruta 5, en el ingreso sur de la ciudad de Ancud. Así, pasó a ser clave en la economía de Chiloé durante décadas. Los productos se podían encontrar tanto en la isla como también en otros puntos del territorio nacional.

Pese al anuncio del cierre, el director del Trabajo en la Región de Los Lagos, Claudio Salas, aclaró que aún no se formalizan los términos de contrato ante la entidad. Por ahora, se iniciaron mesas de trabajo con dirigentes sindicales para abordar la incertidumbre sobre el pago de finiquitos e indemnizaciones.

Por lo demás, desde el municipio de Ancud, el alcalde Andrés Ojeda confirmó que se coordinarán asesorías legales masivas para los afectados.