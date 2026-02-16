;

Corte de luz en Santiago este martes 17 de febrero: Enel anuncia interrupciones en cuatro comunas de la capital

La empresa explicó que la interrupción en el suministro se debe a trabajos programados. Revisa acá las zonas y los horarios del corte.

Sebastián Escares

La empresa Enel informó nuevos cortes de luz programados en la Región Metropolitana para este martes 17 de febrero. Las interrupciones afectarán a sectores acotados de cinco comunas y se extenderán por varias horas durante la mañana y la tarde.

De acuerdo con lo publicado en su sitio web oficial, la suspensión del suministro responde a trabajos previamente calendarizados en la red eléctrica.

En esa línea, la compañía explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que el llamado es a tomar resguardos en los tramos informados.

Horarios por comuna: revisa si tu sector estará sin suministro

Según el detalle entregado por Enel, estas son las comunas y horarios considerados para este martes:

  • Recoleta: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Providencia: desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
  • Lo Prado: desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
  • Pudahuel: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La recomendación para vecinos y pequeños comercios es simple: cargar dispositivos electrónicos, desconectar electrodomésticos sensibles y organizar actividades clave fuera del horario de corte. Esto puede evitar pérdidas de información, daños en equipos o complicaciones en jornadas de teletrabajo.

