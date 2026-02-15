Servel rechaza balance contable de 14 partidos políticos y congela financiamiento público por más de $14 mil millones

El Servicio Electoral (Servel) emitió sus resoluciones anuales sobre la contabilidad de las fuerzas políticas chilenas, arrojando un resultado mayoritariamente desfavorable. En este ejercicio, correspondiente al año contable 2024, el organismo rechazó el balance de 14 de los 24 partidos constituidos, lo que representa un 58,3% de las colectividades activas en el país.

Entre las tiendas con rendiciones reprobadas se encuentran nombres de gran peso electoral como el Frente Amplio, el Partido Republicano, el Partido Comunista (PC), el Partido de la Gente (PDG), el PPD, la Democracia Cristiana (DC) y Evópoli. En la otra vereda, solo 8 colectividades lograron la aprobación de sus cuentas, grupo que incluye a Renovación Nacional (RN), la UDI, el Partido Socialista (PS) y Amarillos por Chile. El Partido Social Cristiano también alcanzó la aprobación tras corregir su estatus recientemente, señala La Tercera.

Financiamiento público en riesgo

La Ley Orgánica Constitucional 18.603 establece que el Estado debe transferir aportes trimestrales para gastos administrativos, tales como arriendos, sueldos y materiales. No obstante, el artículo 40 de dicha normativa es tajante: el Servel tiene prohibido efectuar pagos a aquellas colectividades cuyos balances anuales no hayan sido aprobados.

Esta situación pone en juego una cifra global de $14.877.496.046 a repartir, calculada sobre la base de los 9.370.900 votos emitidos en la elección parlamentaria de noviembre de 2025. Bajo esta fórmula, el PDG y los republicanos arriesgan perder cerca de $2 mil millones cada uno, mientras que el Frente Amplio podría dejar de recibir unos $1,2 mil millones y el PC aproximadamente $840 millones.

Procedimientos y observaciones

El proceso de regularización se encuentra actualmente en una etapa crítica. El Servel ya ha detectado numerosas fallas; por ejemplo, el Partido Republicano acumula 93 observaciones, la DC 63 y el Frente Amplio 42. Según expertos como el abogado Marcelo Brunet, si bien no hay un plazo legal único para subsanar los rechazos, el organismo suele otorgar 10 días hábiles tras el informe para que los partidos corrijan sus datos y puedan salir de la situación de incumplimiento.

Este desorden financiero coincide además con el proceso de disolución de 13 partidos que no alcanzaron el umbral mínimo de votos en la última elección de diputados. En estos casos, como ocurre con El Partido Radical, Evópoli y Demócratas, los partidos deben seguir un instructivo de liquidación de bienes y pago de deudas, mientras sus balances siguen bajo la lupa del ente electoral.