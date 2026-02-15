;

Kast reaparece en vacaciones y aborda polémica en Gendarmería: “Nunca hay que hablar mal de las instituciones”

El presidente electo respondió a los dichos del ministro Jaime Gajardo sobre posible corrupción y sabotaje.

El presidente electo José Antonio Kast reapareció públicamente este domingo en Puerto Varas, tras una semana de vacaciones familiares, y abordó la polémica generada por las declaraciones del ministro de Justicia sobre la crisis en Gendarmería de Chile.

Consultado por la prensa respecto a los dichos de Jaime Gajardo, quien no descartó eventuales casos de “corrupción o sabotaje” al interior de la institución, el líder republicano evitó profundizar en la controversia y llamó a resguardar el prestigio de los organismos públicos.

Nunca hay que hablar mal de las instituciones. Las instituciones las tenemos que respetar”, sostuvo, subrayando que están compuestas por “hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”.

El mandatario electo reconoció que en cualquier entidad pueden existir personas que actúen incorrectamente, pero insistió en que ello no debe empañar la labor institucional. En ese sentido, enfatizó la necesidad de “resguardar y cuidar” a Gendarmería, a la que calificó como una institución relevante para el país.

Kast realizó estas declaraciones tras asistir a misa en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la región de Los Lagos, y adelantó que retomará formalmente su agenda el 18 de febrero.

Indicó que este lunes sostendrá encuentros protocolares con alcaldes y que, una vez concluido su descanso, abordará con mayor detalle los temas de contingencia nacional. Asimismo, señaló que el país enfrenta desafíos complejos en materia económica y de catástrofes, por lo que llamó a “ponerle el hombro” para avanzar en la próxima etapa de gobierno.

