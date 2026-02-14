;

Amarillos por Chile confirma su disolución tras resolución del Servel y anuncia nueva etapa política

La colectividad encabezada por Andrés Jouannet dejará de existir el 4 de marzo.

El partido Amarillos por Chile informó este sábado que acatará la decisión del Servicio Electoral (Servel) que ordena su disolución, junto a otras colectividades que no lograron cumplir con los requisitos mínimos de votación o representación parlamentaria exigidos por la ley para mantener su inscripción.

A través de una declaración pública difundida en redes sociales, la directiva nacional señaló que la colectividad dejará de existir formalmente el próximo 4 de marzo. No obstante, enfatizaron que el fin jurídico del partido no implica el término de su proyecto político. “No desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos”, expresaron.

Amarillos por Chile surgió en 2022 en el contexto del proceso constitucional, inicialmente como una plataforma que promovió el rechazo al primer proyecto de nueva Constitución.

Posteriormente, se constituyó como movimiento político y, en 2023, formalizó su inscripción como partido. La colectividad es encabezada por el diputado Andrés Jouannet, quien ha sido vinculado al equipo del presidente electo José Antonio Kast como futuro subsecretario de Seguridad.

En su declaración, la directiva destacó la participación del partido en las elecciones regionales y municipales de 2024, así como en las parlamentarias y presidenciales de 2025, instancia en la que respaldaron la candidatura de Evelyn Matthei. Según señalaron, en cada proceso sus militantes actuaron con “convicción y compromiso” con los principios que los identifican.

Finalmente, aseguraron que, pese a la cancelación de su inscripción legal, continuarán articulando esfuerzos en el espacio público. “No cerramos una historia, iniciamos una nueva etapa”, indicaron, subrayando su intención de seguir promoviendo acuerdos políticos, libertad con responsabilidad y una agenda orientada al bien común.

