El llamado “ruido rosa”, un sonido constante similar a la lluvia o a una cascada y ampliamente promovido como ayuda para dormir, podría no ser tan beneficioso como se cree.

Así lo advierte un estudio publicado en la revista Sleep y liderado por investigadores de la Universidad de Pensilvania junto a colaboradores de Europa y Canadá.

El ruido rosa es un tipo de sonido de banda ancha, al igual que el ruido blanco, pero con mayor intensidad en las frecuencias bajas, lo que lo hace percibirse más suave.

Por eso, muchas aplicaciones y dispositivos lo recomiendan para conciliar el sueño. Sin embargo, el nuevo estudio pone en duda esos supuestos beneficios.

Menos sueño profundo y menos REM

La investigación incluyó a 25 adultos sanos, de entre 21 y 41 años, quienes durmieron siete noches en un laboratorio bajo distintas condiciones sonoras. Los científicos midieron su descanso y evaluaron su desempeño cognitivo y cardiovascular.

En comparación con noches silenciosas, la exposición a ruidos ambientales redujo en promedio 23 minutos el sueño profundo (fase N3), la etapa más reparadora.

Pero el ruido rosa por sí solo —a 50 decibeles— también mostró efectos: se asoció con casi 19 minutos menos de sueño REM por noche. Esta fase es clave para la memoria, la regulación emocional y el desarrollo cerebral.

Al respecto, el investigador del sueño Mathias Basner, de la Universidad de Pensilvania, advirtió que estos hallazgos son relevantes, especialmente en niños.

“El sueño REM es importante para la consolidación de la memoria, la regulación emocional y el desarrollo cerebral”, señaló, agregando que reproducir ruido rosa durante la noche “podría ser perjudicial”.