Horror en Cartagena: mujer muere calcinada tras brutal incendio intencional y dos hombres quedan con quemaduras extremas

Una mujer murió calcinada y dos hombres permanecen internados con quemaduras de extrema gravedad tras un incendio intencional registrado en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

La emergencia se desató cerca de las 2:30 horas en calle Capitán Juan de Cartagena, en el sector Estación, el pasado 13 de febrero.

Al llegar, voluntarios de Bomberos encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas, por lo que solicitaron apoyo adicional ante el riesgo de propagación a inmuebles contiguos.

Durante el procedimiento, un hombre con visibles quemaduras fue ubicado en las inmediaciones y trasladado a un centro asistencial. Otro adulto mayor fue hallado en una casa colindante, mientras que, tras controlar el fuego, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida de una mujer al interior de una de las habitaciones.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por la Fiscalía, las víctimas habrían sido atacadas por terceros al interior del inmueble. Uno de los sobrevivientes relató a Carabineros que él y otras dos personas fueron maniatados, rociados con un líquido acelerante y luego incendiados, recogió Meganoticias.

En el sitio del suceso se hallaron elementos que respaldan esa hipótesis, los que fueron incorporados a la investigación.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables. Hasta ahora no se registran detenidos.