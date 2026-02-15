;

VIDEO. Barricada contra el Cerro Abajo: vecinos intentan frenar la carrera en Valparaíso

Habitantes de calle Atahualpa acusan incumplimientos y levantan una escala para bloquear los preparativos del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

Este domingo se lleva a cabo una nueva edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, a raíz de esto, vecinos de calle Atahualpa y del sector Plaza El Descanso instalaron una escala en plena vía pública a modo de barricada, con el objetivo de frenar los preparativos del evento en los cerros de la ciudad puerto.

Según señalaron residentes del sector, la medida responde al presunto incumplimiento de compromisos adquiridos por la organización en materia de mitigación y reparaciones tras versiones anteriores de la competencia.

Los habitantes acusan que no se habrían concretado trabajos acordados para resguardar viviendas e infraestructura, lo que generó molestia a pocas horas del evento deportivo.

Revisa también

ADN

La carrera, considerada una de las más exigentes del downhill urbano a nivel mundial, se desarrollará este 15 de febrero y contempla la participación de riders nacionales e internacionales, quienes descenderán por estrechas y empinadas calles de Valparaíso. La actividad cuenta con entrada liberada y transmisión en vivo a través de plataformas digitales y televisión abierta.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad