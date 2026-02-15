Este domingo se lleva a cabo una nueva edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, a raíz de esto, vecinos de calle Atahualpa y del sector Plaza El Descanso instalaron una escala en plena vía pública a modo de barricada, con el objetivo de frenar los preparativos del evento en los cerros de la ciudad puerto.

Según señalaron residentes del sector, la medida responde al presunto incumplimiento de compromisos adquiridos por la organización en materia de mitigación y reparaciones tras versiones anteriores de la competencia.

Los habitantes acusan que no se habrían concretado trabajos acordados para resguardar viviendas e infraestructura, lo que generó molestia a pocas horas del evento deportivo.

La carrera, considerada una de las más exigentes del downhill urbano a nivel mundial, se desarrollará este 15 de febrero y contempla la participación de riders nacionales e internacionales, quienes descenderán por estrechas y empinadas calles de Valparaíso. La actividad cuenta con entrada liberada y transmisión en vivo a través de plataformas digitales y televisión abierta.