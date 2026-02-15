Evacuación urgente en Vichuquén: activan SAE por incendio forestal que amenaza viviendas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) solicitó este domingo la evacuación inmediata de los sectores Culenmapu y Borde del Lago, en la comuna de Vichuquén, región del Maule, debido al avance del incendio forestal “Alto Llico”, que se mantiene en combate bajo Alerta Roja.

La medida fue reforzada mediante la activación del sistema de mensajería SAE, con el fin de alertar a la población en terreno y facilitar el desplazamiento seguro de los vecinos.

Desde el organismo llamaron a actuar con calma, seguir las instrucciones de las autoridades y considerar también a las mascotas durante la evacuación.

De acuerdo con la información técnica entregada por CONAF, el siniestro ha consumido aproximadamente 250 hectáreas y se desarrolla en cercanías de sectores habitados. Preliminarmente, se reportan tres viviendas afectadas en evaluación y dos personas lesionadas: un brigadista que fue trasladado vía aérea a la Clínica Lircay y otro derivado a la posta de Llico.

En el combate del fuego participan múltiples compañías de Bomberos de la Región del Maule y de O’Higgins, brigadas terrestres y helitransportadas de CONAF, además de aviones cisterna, helicópteros y maquinaria pesada. Carabineros, equipos municipales y organismos de emergencia también se encuentran desplegados en la zona.

La Alerta Roja para Vichuquén se mantiene vigente desde el 14 de febrero, mientras continúan las labores para controlar el incendio y resguardar a la población.