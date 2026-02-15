;

Evacuación urgente en Vichuquén: activan SAE por incendio forestal que amenaza viviendas

El siniestro Alto Llico avanza cerca de sectores habitados y mantiene amplio despliegue aéreo y terrestre.

Nelson Quiroz

Evacuación urgente en Vichuquén: activan SAE por incendio forestal que amenaza viviendas

Evacuación urgente en Vichuquén: activan SAE por incendio forestal que amenaza viviendas / Pablo Ovalle Isasmendi

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) solicitó este domingo la evacuación inmediata de los sectores Culenmapu y Borde del Lago, en la comuna de Vichuquén, región del Maule, debido al avance del incendio forestal “Alto Llico”, que se mantiene en combate bajo Alerta Roja.

La medida fue reforzada mediante la activación del sistema de mensajería SAE, con el fin de alertar a la población en terreno y facilitar el desplazamiento seguro de los vecinos.

Desde el organismo llamaron a actuar con calma, seguir las instrucciones de las autoridades y considerar también a las mascotas durante la evacuación.

Revisa también

ADN

De acuerdo con la información técnica entregada por CONAF, el siniestro ha consumido aproximadamente 250 hectáreas y se desarrolla en cercanías de sectores habitados. Preliminarmente, se reportan tres viviendas afectadas en evaluación y dos personas lesionadas: un brigadista que fue trasladado vía aérea a la Clínica Lircay y otro derivado a la posta de Llico.

En el combate del fuego participan múltiples compañías de Bomberos de la Región del Maule y de O’Higgins, brigadas terrestres y helitransportadas de CONAF, además de aviones cisterna, helicópteros y maquinaria pesada. Carabineros, equipos municipales y organismos de emergencia también se encuentran desplegados en la zona.

La Alerta Roja para Vichuquén se mantiene vigente desde el 14 de febrero, mientras continúan las labores para controlar el incendio y resguardar a la población.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad