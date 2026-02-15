;

Es una de las estrellas de la NBA y así recuerda su paso por Chile: “Me daba miedo, fue la primera vez que vi...”

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander rememoró su paso por nuestro país cuando representó a su selección en el Campeonato FIBA Américas Sub-18 que tuvo lugar en Valdivia en 2016.

En 2016 y con apenas 17 años, el canadiense Shai Gilgeous-Alexanderhoy estrella de la NBA y artífice del inédito título de Oklahoma City Thunder en 2025pisó Chile por primera y única vez.

Hace una década, el norteamericano representó a la selección de Canadá en el Pre-Mundial de FIBA Américas celebrado en Valdivia, específicamente en el tradicional Coliseo Antonio Azurmedy.

El torneo, de categoría Sub-18, fue uno de los primeros pasos del canadiense en su seleccionado. En ese torneo Canadá culminó en el segundo lugar detrás de Estados Unidos y logró clasificar a la cita mundialista.

A diez años de aquella experiencia, Shai rememoró su paso por Chile y contó una inesperada anécdota. “Fue la primera vez que vi perros callejeros y le tenía terror a los perros en ese momento, así que Chile me daba miedo”, contó el canadiense en diálogo con Catedral Deportiva en la previa del All Star de la NBA.

“Pero sí, fue genial. También fue mi primera vez jugando básquetbol afuera. Hubo gran competencia y fue una gran experiencia para mí”, agregó.

Por último, Shai confesó que no llegó a probar la comida chilena y bromeó con un posible regreso al país. “No la pobré. Si guardan a los perros, volveré”, concluyó entre risas.

