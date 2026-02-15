“Él no estaba bien”: familia de acusado de canibalismo apunta a responsabilidad de Gendarmería

“Él no estaba bien”: familia de interno acusado de canibalismo habla tras brutal caso / Francisco Castillo

Los padres del interno acusado de asesinar a su compañero de celda al interior del Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena, entregaron declaraciones públicas tras el crimen y enviaron disculpas a la familia de la víctima.

El hecho quedó al descubierto el domingo, cuando se informó que Manuel Ignacio Fuentes Martínez (22) dio muerte a Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos (26) dentro del recinto penal, en un caso que además incluye actos posteriores de extrema gravedad.

En conversación con Meganoticias, el padre del imputado, Manuel Fuentes, aseguró que su hijo presentaba antecedentes médicos y requería tratamiento especializado.

“Él necesitaba medicamentos, necesitaba que lo viera un especialista, esa es la verdad de todo”, afirmó. También sostuvo que el joven “estuvo en tres psiquiátricos” y que cuenta con un diagnóstico neuropsiquiátrico acreditado.

El hombre acusó falta de acciones oportunas por parte de la institución penitenciaria. “Quiero recalcar que acá la responsabilidad es única de Gendarmería”, señaló, agregando que “esto se podría haber evitado de todas maneras si hubieran hecho su trabajo como correspondía”.

Según relató, la familia habría advertido sobre el deterioro del estado de salud mental del interno. “Siempre prometieron y no cumplieron con lo que uno pedía: una ayuda para él”, sostuvo.

Disculpas a la familia de la víctima

Ambos adres también dirigieron un mensaje a los cercanos de la víctima. “Sé que no hay palabras en estos momentos. Pedirles perdón, perdón por mi hijo (…) me pongo en el lugar de ellos”, expresó el padre.

Por su parte, la madre del imputado, Paola Martínez, manifestó: “Con la mano en el corazón, les pido mil disculpas y perdón por lo que pasó (…) les mando mis condolencias”.