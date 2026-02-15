;

“Él no estaba bien”: familia de acusado de canibalismo apunta a responsabilidad de Gendarmería

El padre aseguró que su hijo tenía diagnóstico neuropsiquiátrico y señaló que no recibió la atención necesaria.

Javiera Rivera

“Él no estaba bien”: familia de interno acusado de canibalismo habla tras brutal caso

“Él no estaba bien”: familia de interno acusado de canibalismo habla tras brutal caso / Francisco Castillo

Los padres del interno acusado de asesinar a su compañero de celda al interior del Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena, entregaron declaraciones públicas tras el crimen y enviaron disculpas a la familia de la víctima.

El hecho quedó al descubierto el domingo, cuando se informó que Manuel Ignacio Fuentes Martínez (22) dio muerte a Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos (26) dentro del recinto penal, en un caso que además incluye actos posteriores de extrema gravedad.

En conversación con Meganoticias, el padre del imputado, Manuel Fuentes, aseguró que su hijo presentaba antecedentes médicos y requería tratamiento especializado.

“Él necesitaba medicamentos, necesitaba que lo viera un especialista, esa es la verdad de todo”, afirmó. También sostuvo que el joven “estuvo en tres psiquiátricos” y que cuenta con un diagnóstico neuropsiquiátrico acreditado.

Revisa también

ADN

El hombre acusó falta de acciones oportunas por parte de la institución penitenciaria. “Quiero recalcar que acá la responsabilidad es única de Gendarmería”, señaló, agregando que “esto se podría haber evitado de todas maneras si hubieran hecho su trabajo como correspondía”.

Según relató, la familia habría advertido sobre el deterioro del estado de salud mental del interno. “Siempre prometieron y no cumplieron con lo que uno pedía: una ayuda para él”, sostuvo.

Disculpas a la familia de la víctima

Ambos adres también dirigieron un mensaje a los cercanos de la víctima. “Sé que no hay palabras en estos momentos. Pedirles perdón, perdón por mi hijo (…) me pongo en el lugar de ellos”, expresó el padre.

Por su parte, la madre del imputado, Paola Martínez, manifestó: “Con la mano en el corazón, les pido mil disculpas y perdón por lo que pasó (…) les mando mis condolencias”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad