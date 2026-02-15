;

Conmoción en Colo Colo: muere Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

El dirigente falleció este domingo.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Conmoción en Colo Colo: muere Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

Una lamentable noticia enluta por estas horas a Colo Colo, justo en la antesala del partido ante Unión La Calera en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

Según información de ADN Deportes, Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, falleció este domingo a los 56 años. Su deceso fue confirmado por dos directores de su bloque (Vial/Ruiz-Tagle).

Hasta ahora, se sabe que el dirigente perdió la vida producto de un infarto mientras se encontraba de vacaciones en Chiloé.

Quién era Carlos Cortés

Perteneciente al bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, Cortés estuvo en el directorio de Blanco y Negro desde el año 2019, cuando se sumó por primera vez a la mesa.

Estudió en el colegio Verbo Divino y se tituló como abogado la Universidad Católica en el año 1995, cuando juró ante la Corte Suprema Fue en aquel año en el que comenzó a ofrecer sus servicios de manera independiente hasta conformar lo que hoy es Cortés y Rodríguez Abogados.

Entre sus estudios también destaca un postítulo en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1996.

Se desempeñó entre los años 2002 y 2012 como profesor de Derecho Penal y profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo el último año elegido por los alumnos como el Mejor Profesor de la Facultad.

Desde el año 2013 a la fecha la Guía Internacional Chambers and Partner lo distinguió entre los abogados más destacados de Chile en el área de litigios penales económicos.

Durante el año 2014 se radicó en la ciudad de Nueva York, EEUU, cursando diversos cursos en la Universidad de Columbia, y realizando una pasantía por el Sistema Penal Norteamericano, tanto en las Cortes Federales como las Estatales.

En sus años de ejercicio, participó en los casos más relevantes jurídico penal en nuestro país, tales como Inverlink, Caso Coimas, Caso Penta, Caso Colusiones, Caso Anglo American, entre tantos otros.

El último episodio que marcó su paso por Blanco y Negro tuvo lugar en marzo de 2025, cuando durante una tensa reunión de directorio fue acusado de agredir al presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.

El empresario de origen sirio aseguró haber recibido golpes de puño de Cortés y terminó constatando lesiones en una clínica de Santiago, en silla de ruedas y portando una bota y un cuello ortopédico.

