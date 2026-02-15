;

Incendio en piso 15 de edificio en Estación Central fue controlado por Bomberos

La emergencia obligó a evacuar a residentes y generó restricción de tránsito en el sector.

Verónica Villalobos

Incendio en piso 15 de edificio en Estación Central fue controlado por Bomberos

Un grave incendio se registró la mañana de este domingo en la comuna de Estación Central, específicamente en un edificio ubicado en la intersección de Nicasio Retamales con Obispo Javier Vásquez.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el fuego se originó en un departamento del piso 15 del inmueble, siendo visible desde distintos puntos de la comuna. La institución respondió con voluntarios y máquinas de 10 compañías para enfrentar la emergencia.

“Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 compañías ante incendio que afecta departamento de piso 15 en edificio de Nicasio Retamales y Obispo Javier Vásquez”, señalaron desde la entidad.

Por su parte, Carabineros de Chile informó que se aplicó restricción de pistas en el sector mientras se desarrollaban las labores de control y seguridad. La situación fue controlada y no se han reportado, hasta el momento, mayores antecedentes sobre personas lesionadas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad