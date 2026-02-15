Incendio en piso 15 de edificio en Estación Central fue controlado por Bomberos

Un grave incendio se registró la mañana de este domingo en la comuna de Estación Central, específicamente en un edificio ubicado en la intersección de Nicasio Retamales con Obispo Javier Vásquez.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el fuego se originó en un departamento del piso 15 del inmueble, siendo visible desde distintos puntos de la comuna. La institución respondió con voluntarios y máquinas de 10 compañías para enfrentar la emergencia.

“Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 compañías ante incendio que afecta departamento de piso 15 en edificio de Nicasio Retamales y Obispo Javier Vásquez”, señalaron desde la entidad.

Por su parte, Carabineros de Chile informó que se aplicó restricción de pistas en el sector mientras se desarrollaban las labores de control y seguridad. La situación fue controlada y no se han reportado, hasta el momento, mayores antecedentes sobre personas lesionadas.