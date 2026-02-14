Turbazo en Providencia: banda roba 12 celulares y cae tras violenta detención en el Metro

Un violento asalto tipo “turbazo” afectó la tarde de este sábado a una tienda de telefonía en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana, dejando como saldo 12 equipos robados y tres adolescentes detenidos horas más tarde en una estación del Metro de Santiago.

El hecho ocurrió pasadas las 12:00 horas en una sucursal de Movistar ubicada en avenida Santa Magdalena. De acuerdo con antecedentes recabados por Meganoticias, al menos ocho individuos ingresaron de forma sorpresiva al local y, en cuestión de minutos, sustrajeron diversos teléfonos móviles para luego huir a pie por las calles del sector.

Tras la denuncia, Carabineros recibió información sobre la retención de tres sospechosos al interior de una estación del tren subterráneo. Al llegar al lugar, personal policial concretó la detención, procedimiento que contó con la colaboración de seguridad municipal y guardias del recinto. Testigos señalaron que se vivieron momentos de alta tensión, ya que los jóvenes opusieron resistencia al ser reducidos.

Según informó la policía, los aprehendidos corresponden a adolescentes de 17, 16 y 15 años. El mayor es de nacionalidad venezolana, mientras que los otros dos son chilenos. Además, se indicó que durante el robo un guardia de seguridad fue agredido. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el resto de los integrantes de la banda.