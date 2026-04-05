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Fin a las micros “oruga” de noche: Gobierno saca buses articulados del sistema RED en horario nocturno

El ministro Louis de Grange asegura que no habrá impacto en frecuencia, pese al cambio por vehículos de menor capacidad para optimizar costos operacionales.

Martín Neut

Bus RED oruga

Bus RED oruga / Hans Scott

El ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó cambios en la operación del sistema RED que implicarán que los buses articulados, conocidos como “orugas”, dejarán de circular durante la noche, en el marco del recorte presupuestario del 3% impulsado por el Gobierno.

La autoridad explicó que la medida responde a criterios de eficiencia, apuntando a la baja demanda en ese horario.

“El principal cambio será el reemplazo de buses articulados por buses normales (…) no se necesitan”, afirmó, agregando que actualmente circulan “con tres o cuatro pasajeros”.

En esa línea, sostuvo que “un bus articulado cuesta el doble que uno normal (…) el costo de operación, mantenimiento y repuestos es el doble”, por lo que se optará por buses convencionales e incluso unidades más pequeñas según la zona.

Pese a los ajustes, De Grange aseguró que no habrá impacto en la frecuencia nocturna y enfatizó el uso eficiente de recursos: “cada peso que le pagamos como país al Transantiago es un peso que le quitamos a regiones”.

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