Jhendelyn Núñez da detalles inéditos de su desconocida historia de amor: “Fue realmente de película”

Durante un buen tiempo mantuvo su vida sentimental en reserva, pero ahora Jhendelyn Núñez habló por primera vez abiertamente sobre su historia de amor con Francisco Navarrete, con quien lleva más de tres años de relación.

En diálogo con Página 7, la modelo oriunda de Rancagua se refirió al vínculo que mantiene con su pareja, quien pertenece a un mundo alejado de la televisión.

“Estoy realmente feliz con él. Siento que me saqué la lotería, y creo que él también conmigo“, partió señalando al medio antes citado.

“Me hace sentir muy querida”

Respecto a cómo se conocieron, la modelo contó que “nos conocimos a través de su primo, que es amigo mío, así que fue algo súper orgánico”.

Núñez ahondó aún más en su relación, y contó que “nos entregamos mucho amor en lo cotidiano, desde detalles simples como prepararle el desayuno antes de irme al canal o dejarle el almuerzo listo… y él también me hace sentir muy querida. Es una relación súper recíproca y ya llevamos más de tres años juntos".

“Desde que estamos juntos yo no había estado en televisión, y me encanta que sea así, que no tenga nada que ver con este rubro. Ha sido un proceso entretenido también para los dos”, reconoció.

Francisco Navarrete le pidió matrimonio

El pasado 2025 Francisco Navarrete le pidió matrimonio a Jhendelyn Núñez. “Fue realmente de película. Él es muy detallista y sabía perfecto que quería sorprenderme, pero superó todas mis expectativas”, describió la modelo.

“Fue en un viaje a Italia, que además es un lugar muy importante para él porque tiene familia allá. Desde que supo que íbamos, decidió que ese era el momento… y lo hizo increíble. Fue algo hermoso, muy significativo", recordó.

Por último, Núñez afirmó que “me pidió matrimonio el año pasado, pero lo hemos tomado con calma, sin apurarnos con fechas, porque también tenemos otros proyectos en mente. Estamos muy felices, muy tranquilos, y de verdad me siento muy agradecida del hombre que tengo al lado”.