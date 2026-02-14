Alerta Roja en Vichuquén: incendio forestal avanza cerca de viviendas en el Maule

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró este sábado Alerta Roja para la comuna de Vichuquén, en la región del Maule, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate y que amenaza sectores habitados.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el siniestro, denominado “Alto Llico”, ha consumido preliminarmente 10 hectáreas y se desarrolla en las cercanías de zonas residenciales, lo que elevó el nivel de riesgo para la población.

En el lugar trabajan voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Vichuquén, Llico y Licantén, junto a seis brigadas, un técnico y cuatro aeronaves de CONAF. A estos recursos se suman un avión cisterna de Arauco, dos skidder y dos camiones cisterna, en un operativo destinado a contener el avance del fuego.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule y estará vigente desde este sábado hasta que las condiciones del incendio lo ameriten. Con la declaración de Alerta Roja se dispondrá la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de controlar la emergencia y resguardar a la comunidad.