Alerta Roja en Vichuquén: incendio forestal avanza cerca de viviendas en el Maule
El siniestro Alto Llico ya afecta 10 hectáreas y moviliza brigadas, aeronaves y Bomberos en la región.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró este sábado Alerta Roja para la comuna de Vichuquén, en la región del Maule, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate y que amenaza sectores habitados.
De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el siniestro, denominado “Alto Llico”, ha consumido preliminarmente 10 hectáreas y se desarrolla en las cercanías de zonas residenciales, lo que elevó el nivel de riesgo para la población.
Revisa también
En el lugar trabajan voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Vichuquén, Llico y Licantén, junto a seis brigadas, un técnico y cuatro aeronaves de CONAF. A estos recursos se suman un avión cisterna de Arauco, dos skidder y dos camiones cisterna, en un operativo destinado a contener el avance del fuego.
La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule y estará vigente desde este sábado hasta que las condiciones del incendio lo ameriten. Con la declaración de Alerta Roja se dispondrá la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de controlar la emergencia y resguardar a la comunidad.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.