“Que estos tipos sigan celebrando, porque no sé si van a poder repetir lo que hicieron el año pasado”

Coquimbo Unido venció por 1-0 a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico de la Cuarta Región en el Estadio La Portada, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera, y que quedó marcado marcado por el polémico cometido del árbitro Cristián Garay.

El único gol del cuadro pirata fue obra de Alejandro Camargo (76′). Eso sí, el local pudo abrir el marcador minutos antes, pero el juez invalidó un tanto de Felipe Chamorro por una discutida falta sobre el portero Diego Sánchez.

La polémica se intensificó en los minutos finales con la expulsión de Yahir Salazar (79′), dejando al elenco papayero con un jugador menos y muy molesto.

Al término del partido, Felipe Gutiérrez, técnico de La Serena, habló con la transmisión oficial de TNT Sports y no ocultó su descontento por el arbitraje. Además, lanzó duras críticas al juego de Coquimbo.

“Entendemos lo difícil que es jugar contra Coquimbo. Su juego no es muy de intentar asociar, de intentar presionar, de competir. Es de hacer mucha falta, en el primer tiempo tenían cuatro amarillas. Es su juego, lo que intentan hacer y está bien", declaró de entrada.

Consultado sobre el cometido de Garay, Gutierrez sostuvo que “hablar de estos tipos, de los árbitros, al final es irrelevante, porque ya van tres fechas y después no pasa absolutamente nada”,

“Ellos tienen más que claro que se siguen equivocando. Hablaba con el cuarto árbitro y le decía si te equivocás una vez, dos veces, no pasa absolutamente nada. Ahora que la constante sea en situaciones tan claves como las que pasaron hoy día, en Rancagua y con Católica, al final te termina perjudicando mucho trabajo", añadió.

Finalmente, el exvolante lanzó duro dardo hacia Coquimbo y afirmó que no volverán a repetir el título de 2025. “El foco nuestro tiene que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Estos tipos que sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado", sentenció.