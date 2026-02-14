La U jugó un amistoso tras el empate ante Palestino y este fue el resultado: nuevo golpe para Meneghini

Universidad de Chile igualó sin goles este viernes ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna y sumó su tercer partido consecutivo sin conocer de victorias en la Liga de Primera 2026.

A menos de 24 horas del empate ante el cuadro árabe, el equipo de Francisco Meneghini volvió a la cancha este sábado para disputar un amistoso a puertas cerradas ante San Luis de Quillota, en el Centro Deportivo Azul.

El resultado, sin embargo, volvió a decepcionar a los azules. En un partido que contó con dos tiempos de 35 minutos, la U cayó por 2-1 ante el elenco que dirige Humberto “Chupete” Suazo.

Los goles de San Luis fueron obra de Sebastián Parada y Fabián González, a los 7’ y 20’ minutos del segundo tiempo. Por ahora, se desconoce el autor del único tanto de la U, que presentó un equipo alternativo con los jugadores que no sumaron minutos ante Palestino.

Una nueva derrota que vuelve a sembrar dudas sobre Meneghini, que ahora deberá dar vuelta la página y concentrarse en su próximo desafío por la Liga de Primera, donde enfrentará a Deportes Limache el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.