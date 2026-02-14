La última gran sorpresa del mercado chileno: peleó el descenso en la B y ahora parte al extranjero

Un nuevo chileno dio el salto al fútbol extranjero. Esta vez, se trata de Juan Córdova, quien fue oficializado como nuevo refuerzo del Inter Toronto de la Primera División de Canadá, tras su paso por Unión San Felipe durante el 2025.

“Juanito ha vuelto. ¿Quién está listo? Juan Córdova regresa al Inter Toronto para la temporada 2026, reforzando la zaga con más de 200 partidos profesionales en América", escribió el elenco canadiense en redes sociales.

El defensa de 30 años, con pasos por Ñublense y Huachipato, vivirá su segunda experiencia en el fútbol norteamericano. En 2024 ya había había vestido la camiseta de Inter Toronto, dejando un positivo registro de 23 partidos, 3 goles y 3 asistencias.

Córdova también ha sido convocado a la selección de Canadá, ya que posee la doble nacionalidad. Su primera citación al combinado adulto fue en 2017, para un amistoso ante Curazao, y en 2019 formó parte de la nómina para la Copa de Oro de la Concacaf.

Durante la temporada 2025, el zaguero jugó 32 partidos con Unión San Felipe entre la Primera B y la Copa Chile, aportando un gol y una asistencia en la campaña que dejó al cuadro del Valle del Aconcagua a un punto de descender a la Segunda División.