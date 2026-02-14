;

Roja Sub 17 rozó la gloria en Argentina: terminó invicta torneo internacional, pero no le alcanzó

Este sábado, la selección dirigida por Ariel Leporati cayó en penales ante Athletico Paranaense.

ADN Radio

Roja Sub 17 rozó la gloria en Argentina: terminó invicta torneo internacional, pero no le alcanzó

Roja Sub 17 rozó la gloria en Argentina: terminó invicta torneo internacional, pero no le alcanzó / ANFP

La Roja Sub 17 completó una destacada participación en el certamen internacional Jóvenes Promesas. Este sábado, cayó en penales ante Athletico Paranaense en la final del torneo disputado en Argentina.

El equipo dirigido por Ariel Leporati se inclinó apenas en la definición por penales por 7 a 6, dejando una gran imagen. La Roja caía ante los brasileños por la cuenta mínima, cuando un gol de larga distancia de Bastián Vilches (con complicidad del arquero brasileño) permitió alargar la ilusión.

El equipo nacional finalizó como subcampeón del torneo de manera invicta, tras una campaña sólida que ilusiona con miras al Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputará en abril.

El camino en Argentina

El camino de la Roja en el certamen se caracterizó por el poder goleador y la resiliencia para sacar resultados adelante. A pesar de no conocer la derrota en los 90 minutos, el equipo cayó en una ajustada definición desde el punto penal.

Triunfazo ante Argentina: la Roja arrancó con el pie derecho, venciendo por 2-1 a la albiceleste. Posteriormente, los de Leporati superaron al anfitrión, Talleres de Córdoba, por el mismo marcador.

Luego vinieron dos empates seguidos (2 a 2 ante Venezuela y 3 a 3 versus Ecuador), que le permitieron jugar la final ante Paranaense.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad