Roja Sub 17 rozó la gloria en Argentina: terminó invicta torneo internacional, pero no le alcanzó / ANFP

La Roja Sub 17 completó una destacada participación en el certamen internacional Jóvenes Promesas. Este sábado, cayó en penales ante Athletico Paranaense en la final del torneo disputado en Argentina.

El equipo dirigido por Ariel Leporati se inclinó apenas en la definición por penales por 7 a 6, dejando una gran imagen. La Roja caía ante los brasileños por la cuenta mínima, cuando un gol de larga distancia de Bastián Vilches (con complicidad del arquero brasileño) permitió alargar la ilusión.

El equipo nacional finalizó como subcampeón del torneo de manera invicta, tras una campaña sólida que ilusiona con miras al Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputará en abril.

El camino en Argentina

El camino de la Roja en el certamen se caracterizó por el poder goleador y la resiliencia para sacar resultados adelante. A pesar de no conocer la derrota en los 90 minutos, el equipo cayó en una ajustada definición desde el punto penal.

Triunfazo ante Argentina: la Roja arrancó con el pie derecho, venciendo por 2-1 a la albiceleste. Posteriormente, los de Leporati superaron al anfitrión, Talleres de Córdoba, por el mismo marcador.

Luego vinieron dos empates seguidos (2 a 2 ante Venezuela y 3 a 3 versus Ecuador), que le permitieron jugar la final ante Paranaense.